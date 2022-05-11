AES-KY(6781)第1季稅後盈餘為7.46億元，年增21.38%，每股盈餘為8.73元，從目前訂單來看，AES-KY表示，第2季可望穩健增長。

在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY獲利持續亮眼，第1季合併營收為36.05億元，年增34.42%，營業毛利為13.11億元，年增34.46%，合併毛利率為36.35%，年增0.01個百分點，營業淨利為9.19億元，年增22.23%，稅後盈餘為7.46億元，年增21.38%，每股盈餘為8.73元。

大陸地區新冠肺炎疫情自3月中爆發，上海及昆山於3月下旬封城至4月底，影響電子產業供應鏈，雖然AES-KY出貨進料略受物流影響，但公司積極因應，4月合併營收13.18億元，月增0.45%，年增40.52%，累計前4月合併營收為49.23億元，年增35.72%；AES-KY表示，第2季可望穩健增長。

展望未來，AES-KY表示，公司將持續以擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。