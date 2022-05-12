時碩工業(4566)公告第一季財報，繳出亮麗成績單，單季營收12.99億元，年增15％，營業毛利2.81億元，年增21％，營業利益1.16億元，年增107％，獲利首次突破1億元，稅後淨利達1.23億元，年增128％，每股盈餘1.72元。單季營收、獲利及EPS均創史上單季新高。

第一季就產品銷售比重分布：汽車傳動應用佔比為31％、汽車安全應用佔比為18％、工業應用銷售佔比則為48％、航太應用佔比3％。

時碩指出，今年第一季汽車應用銷售受到車用晶片與物料短缺影響，較去年同期下滑4％；但工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，年增達37％，是主要成長動力；航太應用銷售受惠疫苗緩解Covid-19疫情，全球航空產業逐漸復甦，相較去年低基期大幅成長95％。

此外，因稼動率提升、高毛利產品銷售組合占比提高與強化工廠管理效率以改善毛利率方案奏效，第一季毛利率回升至21.7％；加上第一季新台幣走貶，也提升獲利能力，單季稅後淨利及每股盈餘雙雙創高。

對於今年整體營運表現，公司維持審慎樂觀看法，但須留意大陸封控影響供應鏈與俄烏衝突加劇經濟衝擊等因素，時碩仍將持續針對製程與產品結構進行優化，確保生產效率最佳化。