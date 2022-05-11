證交所統計，全體上市公司4月營收3.115兆元，較去（110）年同期成長1.66％，累計前4月營收較去年同期成長9.89％，雙雙呈現年成長，其中，累計前4月營收仍有近一成年成長表現。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計887家及76家，共計963家皆已於5月10日前完成4月營收申報。依上市公司公告4月營收為3.115兆元，較110年同期成長509億元、增幅1.66％，營收成長公司共507家，衰退公司共456家，較109年同期則成長6,013億元、增幅23.92％。

另累計前4月上市公司營收12.915兆元，較110年同期成長1.16兆元、年增幅9.89％，營收成長公司共614家，衰退公司共349家，較109年同期則成長3.49兆元、增幅37.09％。 證交所表示，上市公司4月營收成長較大的產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

至於4月營收衰退較大的產業中，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，觀光事業受國內疫情升溫影響。

累計前4月營收成長較大的產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

累計營收衰退較大的產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑。