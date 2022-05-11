上銀(2049)昨天召開法說會，美系、歐系及日系等外資今天出具的報告多數都給予買進評等，目標價普遍在300元以上，甚至有兩家外資給予超過500元的目標價，但也有一家亞系外資認為，由於全球經濟因素，保守看待產業發展，目標價降至212元。上銀今天開低走高，盤中漲幅約2％。

上銀公布第一季財報，繳出不錯成績，且對於今年的展望依舊樂觀看待。第一季營收75.66億元，季增13％，年增26％，營業毛利27.72億元，季增11％，年增46％，毛利率36.6％，營業利益15.59億元，季增34％，年增92％，單季匯兌收益2.03億元，稅後淨利13.67億元，季增131％，年增157％，單季獲利創下史上第三高表現，每股盈餘4.01元。

外資認為，上銀第一季取得不錯成績，毛利率雖微幅季下滑但還是優於預估，第二季平均銷售單價提升5％，也代表終端需求強勁的現象。儘管大陸封城，但對蘇州廠影響有限，也確實影響4月大陸訂單30％，但影響應屬於短期現象。

也由於市場需求強勁，加上價格上漲，將有助於推動上銀今年的營收、營業利益及獲利率。三家日系外資分別給予買進評等，目標價365元、319元及320元；美系外資給予525元目標價，另一家歐系外資也給予買進評等，目標價535元。但有一家亞系外資認為，考量大陸封城及全球經濟不確定因素，保守看待市場的發展，調降目標價至212元。