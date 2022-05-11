射頻暨測試廠耀登科技（3138）因射頻天線獲美系NB大廠採用，首季獲利報捷，繳出EPS0.62元、年增93％的佳績，展望未來，量測設備代理訂單已看到年底，另天線及模組部分雖因中國昆山停工，造成第二季訂單遞延，然因需求並未消失，全年營運成長態勢並無改變。

耀登10日公布首季財報，經結算今年首季營收3.73億元，呈年增18％，儘管毛利率因產品組合與季節效應因素，較去年同期減少一個百分點，來到38％，但歸屬於母公司業主淨利卻達到0.29億元，呈年增93％，換算EPS為0.62元。

耀登表示，由於射頻天線獲美系NB大廠採用，今年起營運逐漸發酵，加上去年底處分掉虧損且產能相對較低的子公司，對整體毛利與獲利提升皆有幫助，目前三大主力業務中，天線及模組約佔營收49％，量測設備代理業務約佔36％，上海測試業務以及OTIC實驗室約營收15％；其中OTIC實驗室尚在起步階段，營收尚未顯著。

耀登指出，天線及模組業務的組成以消費性電子/物聯網佔比最高，達50％、工控佔40％、車載佔10％，其中，去年底打入美系中高階商務型筆電即列在消費性電子中。

法人指出，因遠距生活啟動，全球NB市場去年衝出近十餘年來的新高，然在買氣退燒後，今年首季陷入量縮格局，季減近兩成、出貨跌破5,500萬台，並較去年同期下滑5.4％，其中聯想、惠普因消費機種與Chromebook需求疲弱，皆出現年減表現；僅有戴爾因商務型筆電受惠於北美市場需求，仍有支撐，呈年增6％，展望未來，由5G與AI啟動的數位轉型仍在發酵中，企業換機潮可望接替登場，市場對於商務型筆電成長，仍保有樂觀態度。

耀登表示，以今年的營運動能來看，量測設備代理訂單已看到年底；天線及模組部分由於耀登位於昆山的廠區，4月初因配合當地政府防疫措施而暫時停工，直至5月3日，才依當地政府規定，採取閉環式管理措施復工，現產能及供應商料況已在逐步恢復中。至於上海測試業務，也因上海停工、交通中斷影響樣品進案，所幸測試業務佔耀登營收比重較低，推估對業績影響有限，待疫情趨緩後，即會逐漸改善。

法人表示，中國疫情造成昆山停工及上海封城，對耀登4、5月份營收恐造成影響，但由於客戶需求量並未因而減少，故僅會造成第二季訂單遞延，全年營運成長態勢並無改變。