隨主要央行緊縮，對經濟及通膨的壓抑效果，可能於下半年逐漸顯現，觀察美債殖利率急速彈升後，評價面吸引力浮現，可開始留意債券資產分批低接機會，首選美元計價投資級債，及受惠高油價的波灣債基金。

統計近一周固定收益型ETF多獲資金淨流入，整體淨流入47.52億美元，主要流入美國固定收益型ETF有45.01億美元，歐洲與全球也分別獲6.77億與2.32億美元淨流入，新興市場當地貨幣淨流入0.38億美元。

以投資信評類別觀察，投資級固定收益ETF獲淨流入39.48億美元，非投資級固定收益ETF獲淨流入11.03億美元。另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至5月4日美國貨幣基金規模為4.51兆美元，較前一周增加0.05％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，聯準會以對抗通膨為現階段政策目標，且不擔心可能帶來的其他影響，展現對美國經濟具一定的信心，基於企業強勁的基本面，中期來說股票仍具較佳風險溢酬機會。至於經濟成長，仍將有利非投資等級債及銀行貸款基本面，在利差擴大及評價面修正下，對非投資等級債前景保持樂觀，並降低對投資級債的負面看法。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，油價上漲已對波灣債市基本面有實質助益，波灣政府財政收入增加，債務融通壓力減輕，今年第一季波灣發債量創2017年以來同期最低，隨殖利率水準與債市價格，已相當程度反應聯準會未來鷹派升息路徑，評估未來投資風險可望降低。