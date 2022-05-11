中銀證券全球首席經濟學家、大陸外管局國際收支司前司長管濤11日預計，大陸財政政策將保持支出強度、加快支出進度。貨幣政策除了靠前發力以外，還要綜合運用總量和結構工具，適時加力，第二季降準降息仍值得期待，美國聯準會（Fed）的貨幣緊縮不會成為人行貨幣政策的掣肘。

管濤11日在上海證券報發表文章指出，2022年，疫情復燃加上百年變局加速演進，造成新的經濟下滑壓力。針對近期境內疫情多點散發帶來的突出問題，相關部門所採取的政策措施，顯然已超出傳統財政貨幣政策的範疇，無疑將對第二季經濟恢復起到重要的支撐作用。

管濤表示，對於大陸經濟，2022年政策環境對市場比較友好，但政策底能否催生經濟底、市場底，一方面，取決於在堅持「動態清零」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展前提下，上述穩增長的政策能否落實生效。另一方面，還取決於能否承受已開發經濟體宏觀政策轉向，尤其是Fed超預期緊縮，以及地緣政治風險上升的挑戰。