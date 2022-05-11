再生醫療股添生力軍！台寶生醫（6892）預計周五（5/13）登錄興櫃戰略新板，券商認購價38元。該公司短期目標以委託開發生產服務（CDMO）成為亞太地區細胞醫療產品製造生產中樞，長期目標則為完成基因修 飾細胞新藥開發，切入全球再生醫療市場。

台寶表示，該公司各項開發產品已陸續進入前臨床及臨床試驗階段，其中用於治療退化性關節炎、下肢缺血造成的困難傷口癒合等兩項產品，皆已進入療效與安全性評估的臨床二期試驗，有望於今年及明年陸續取得臨床試驗結果，進入產品開發後期階段，或透過即將通過的《再生醫療三法》中，細胞製劑通過臨床二期即可申請之「暫時性許可」提早進入台灣醫療市場。

另外，台寶目前已經運轉的細胞治療製備處 理中心(Cell Processing Center, CPC)位於交通便利的竹北生醫園 區，為依照PIC/S GMP規範設計打造的細胞工廠，於生產流程即導入 品質要求及風險控管的概念，且有12間獨立的細胞處理室可進行細 胞量產，是目前台灣已在運作的細胞工廠中等級最高的廠房，未來也 非常有機會首先取得PIC/S GMP認證。

再生醫療近年逐漸成為生技產業的新顯學，其中幹細胞具有分 化、再生、修復等強大功能，且可進行異體量產，使幹細胞治療成為 全球趨勢。台寶以間葉幹細胞作為細胞醫療新藥開發核心，配合 其三大技術平台「低氧誘導平台」、「基因修飾平台」及「功能篩選 平台」，透過精準篩選與基因修飾等方式增強幹細胞功能，開發治療 老化相關疾病的細胞醫療新藥產品。目前幹細胞療法在市場上仍屬於 相對早期階殷，台寶則定位為再生醫療產業中 的幹細胞開發專家。

面對全球人口老化持續加快、已開發國家老年人口逐漸增加的趨勢，台寶瞄準老化相關慢性疾病進行細胞醫療的新藥開發，從心血管疾病、退化性疾病到糖尿病併發症等，都可使用間葉幹細胞開發的新藥產品進行修復與再生，解決疾病造成的問題並提升生活品質。