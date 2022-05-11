淘汰老舊耗能船舶，提升營運效能，台泥企業團所屬的達和航運，11日進行新式環保散裝船「達善輪」（M/V TAHO VIRTUE）遠距命名交船儀式。台泥企業團董事長張安平指出，疫情之下，面對目前全球巨大的供應鏈問題，維持國際貿易順暢是我們的責任，企盼「達善輪」的交船，能夠對減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量。11日的遠距命名交船儀式，是由張安平親自主持，並邀請雲朗觀光集團董事長辜懷如女士，擔任達善輪命名夫人，達和航運總經理謝敏雄以及達和航運同仁們觀禮見證。「達善輪」載重噸位為84,460公噸，船長228.5公尺，船寬36.5公尺。船身採用高速節能線型設計、船殼使用環保低阻力油漆、船尾安裝節能導流鰭、以及機艙採用最新式電控低碳減排高效能主機，每日減少燃油消耗達25~30％，優於國際海事組織標準20-30％；並加裝電解式壓艙水處理系統，以維護海洋生態環境。台泥指出，董事長張安平自上任後即啟動旗下達和航運的全面換裝環保節能新船計畫，總計近5年來已經購入2艘新式水泥船、6艘新式散裝船，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」。目前達和航運9成船舶已符合IMO2023年「現成船能源效率指標（EEXI）」及「碳強度指標（CII）」新規定。充分掌握景氣循環的底部，台泥指出，達和航運適時淘汰老舊耗能船舶，替換成最新式環保節能高效船隊，運力提升搭配數位智能化船隊管理，可望為供應鏈的紊亂改善，發揮關鍵力量並挹注獲利。