打槍40家業者獨厚福又達 國民黨：政府唾液快篩劑恐涉圖利

國內快篩試劑嚴重不足，但衛福部卻遭質疑獨厚「綠友友」特定廠商進口。國民黨文傳會副主委徐弘庭今表示，去年已共有40家廠商提出口水快篩試劑進口申請，但全數被以資料不齊全結案、駁回，今年卻獨厚福又達，其中恐涉圖利。

徐弘庭也質疑，衛福部長陳時中今年4月22日說沒有收到口水快篩試劑進口申請，衛福部次長薛瑞元4月27日也說沒有相關申請資料，但福又達卻在4月15日已提出申請，4月19日補件，4月29日通過，陳時中公然說謊。

徐弘庭說，馬來西亞去年採購福又達供民眾使用，賣15元馬幣（約台幣101元），現在我國國內已出現福又達每劑230元團購價，與馬國相比每劑有130元價差，若以中央流行疫情指揮中心核可福又達進口3千萬劑數量，差額相當於39億元。

徐弘庭質疑，就像鴻海創辦人郭台銘要捐贈疫苗，衛福部也是百般刁難，民進黨政府一定要用這樣的方法賺國難財？衛福部有沒有圖利、人謀不臧？

徐弘庭質疑，去年6月10日起到去年12月9日，40個唾液快篩試劑申請，全都被衛福部以資料不齊全結案、駁回，被打槍的是哪40家？其中有沒有國際認可公司？審查標準是什麼？

文傳會副主委林家興也說，既然陳時中允諾開放個人自用快篩劑進口，那就應列出建議品牌正面表列清單，取消僅兩個月海外自主購買限制；而市面上每劑180元快篩價已違背蔡英文總統稱平均每劑100元承諾，衛福部應說明價差原因。

林家興批評，新加坡早就可攜帶20支旅客出發國認可的快篩試劑，無須任何許可；紐西蘭也是任何人都可進口政府認可快篩試劑，但台灣卻用醫材法百般阻擋進口。

徐弘庭也認為，目前國內疫情嚴峻，衛福部應該比照他國，正面表列、自用切結、自主進口快篩試劑自救。