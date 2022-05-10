國民黨主席朱立倫呼籲，衛福部應比照之前口罩及血氧機，開放民間自主進口合格快篩，今中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，從未禁止廠商自主進口，指揮中心也製哏圖批朱製造假訊息。朱下午在臉書反批，陳是假澄清真抹黑。

朱立倫質疑，如果真的如指揮中心說已經開放民間進口快篩，為何今天衛福部食藥署才說要「研議開放」？為何陳時中今天才說「開放個人進口快篩2個月」？

朱立倫說，當他在談應開放民眾自主從海外購買快篩，指揮中心卻拿「未限制廠商自行進口」、「可提出個人自用申請」來回應，根本問A答B，這種用號稱「澄清」，實為抹黑的作法，應受社會檢視與譴責。

朱立倫表示，當前政府對民眾個人自主進口仍有諸多限制，例如還要申請費2000元等，根本不知民間疾苦，國民黨是在為許多買不到快篩、希望可以從海外自主購買的民眾發聲，也協助緩解當前缺快篩的防疫亂象。

「指揮中心好好解決防疫問題，不要把資源與心力放在解決提出防疫建議的人」。朱立倫說，政府可列出清單，規範僅限歐盟、美國等地通過核可的快篩，緩解缺快篩亂象；指揮中心不回應質疑，卻忙著製哏圖批建議是錯誤指控，令人遺憾。