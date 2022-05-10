台中關查獲自越南進口貨櫃，申報貨品為木製家具及飾品，查驗時發現木製桌面夾藏菸絲。(台中關提供)

關務署台中關日前查獲自越南進口的貨櫃中，原申報貨品為木製家具及飾品等，經關員開櫃查驗時，發現木製桌面夾藏菸絲，起出菸絲總重量逾4600公斤，可產製約33萬餘包紙菸，估計市價約2300萬元。依涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定依法查扣，移交台中市政府財政局辦理後續事宜。

台中關指出，5月初這批來自越南貨櫃闖關時發覺400多片桌面，每片重量約有10公斤，察覺有異仔細檢查後，關員發現桌面以兩片合板組成，中間空心部分夾藏鋪平的菸絲，貨櫃進口人供稱自己只是進口桌面，在台灣組裝木桌並不知道有夾藏菸絲。

台中關表示，如以20支包裝的香菸計算，約含14公克的菸絲，菸絲除須課徵關稅15％及營業稅5％外，另須按每公斤加計課徵菸稅1590元及菸品健康福利捐1000元，估計逃漏菸稅及健康福利捐近1200萬元。

台中關強調，海關職司邊境管制與走私查緝，為確保國人健康與國家稅收，將賡續落實並精進查緝作為，防堵非法走私貨物進入國內，呼籲貨物進口人，切勿心存僥倖，以免觸法，得不償失。

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