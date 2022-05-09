受全球新冠疫情、俄烏戰事及航運費用高漲影響，進口玉米、大豆等飼料原料價格節節上升，且供貨不穩定，玉米價格從2020年至今漲幅已近100％。農委會表示，經多年的研發，發現搗碎糙米(陳米)、甘藷格外品及農副產物青貯料皆可部分替代價格高漲的進口原料，營養不減且不影響生產效率，為國內循環農業推動寫下嶄新的一頁。

為降低進口原物料的依賴與不確定性，農委會歷經多年的研發，發現搗碎糙米(陳米)、甘藷格外品及農副產物青貯料皆可部分替代價格高漲的進口原料，營養不減且不影響生產效率，另鼓勵牧草種植，也可提供86％國內草食動物所需。

農委會今(9)日舉辦「國際穀物價格創新高，飼料原料用國產品嘛ㄟ通」記者會，農委會表示，使用「台中秈17號」搗碎糙米取代50％、75％或100％飼料玉米，進行白肉雞、土雞、蛋雞、肉鵝、肉鴨、白肉豬及黑豬等7種畜禽的飼養試驗，試驗結果顯示，糙米取代玉米對畜禽生長表現沒有影響。

然而當取代量100％時，會淡化蛋黃色澤或使屠體有色澤較白的情形，因此，建議白肉雞、蛋雞與白肉豬以糙米取代50％玉米較適宜，而其他畜禽則可以糙米完全取代玉米。目前該會畜試所飼料廠大部分的畜禽飼料都以糙米取代50％玉米，已實行數年，畜禽生長表現都維持良好且穩定。

農委會說明，台灣氣候適合種植甘藷，每年甘藷產量約24萬公噸，國內甘藷加工過程會產生大量甘藷格外品。甘藷為高纖維、低蛋白及中等熱能之作物，可做為能量飼料，建議豬、雞及鴨隻飼糧中甘藷取代玉米用量約在15-30％，不影響畜禽生長性能及屠體性狀。

農委會畜試所長黃振芳表示，替代原料不見得會降低生產成本，但在原物料受船期、戰爭因素等無法進口時，自產可用飼料資源的應用將有效降低飼養成本，達到增加國產飼料自給率、穩定國內畜產業發展、國人動物性蛋白質營養供應無虞及維護糧食安全的目標。

黃振芳指出，以陳米為例，有些物種會因為米所含的脂肪酸和玉米不同，成長會有差異性，用米餵飼蛋雞的話，雖然蛋黃會接近白色，但如果大家能接受近乎白色的蛋黃時，對推動食農教育也是很好的對應措施。