今年芒果的著果率也不佳。（周麗蘭攝）

今年初迄今發生寒流、鋒面、間歇性大雨，雲林縣多項農作物受損，縣府建議農委會列入縣今災害救助已獲公告的有草莓、大蒜、西瓜、香瓜、咖啡、改良種芒果，最近龍眼也傳出著果率低，農糧署、農改場人員現勘斗六市龍眼也認為已達救助標準。

雲林縣大蒜已採收完畢，三月下旬受間歇性大雨導致散瓣、腐爛，整體損失率26％至30％，全縣5204公頃蒜田申報救助，占總種植面積92％，每公頃可獲3.6萬元救助，總計救助金額達1.8億多元。

雲林縣府接獲農民陳情，陸續建議農委會辦理現金救助的農作還有草莓、西瓜、咖啡、改良種芒果、龍眼、荔枝、柑橘類，其中前4種農委會已公告救助辦法。

農業處代理處長蔡耿宇指出，今年氣候異常導致龍眼著果率低，今（5日）邀集農糧署中區分署雲林辧事處、台南農業改良場人員到主產區斗六市勘查，證實受災嚴重並已達救助標準，縣府將建議農委會公告本縣龍眼現金救助。

蔡耿宇表示，也有農民通報荔枝、柑橘類結果率降低，農業處先前聯繫農改場人員勘查，因荔枝、柑橘類尚有生理落果期，目前還無法判斷受損程度，6月初受損情況才會呈現，已安排6月初勘查。