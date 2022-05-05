北農確診逾200人，為維持市場正常運作，農委會提出最新批發市場防疫指引，適用全國各市場，包括脫口罩近距離接觸15分鐘才算密切接觸者、以篩代隔等，昨已經中央流行疫情指揮中心同意，今日下午指引完成後將通知全國各市場，好讓市場正常運作。

農委會主委陳吉仲表示，已經爭取到2.8萬快篩試劑給北農，北農和全國批發市場一樣，目標就是要正常運作，今天農委會將有全新指引，適用全國果菜批發、肉品、漁市場、屠宰場等，也獲疾管署同意。

陳吉仲解釋，最新批發市場指引包括定義的改變，例如密切接觸者為脫口罩15分鐘才算，和過去九宮格的方式有所不同，加上密接可以篩代隔，最新指引今天通過後就會以最快速度通知全國市場，讓市場可以正常運作。

陳吉仲說，針對確診人數最多的雙北，尤其北農一市，一市已經實施3天的快篩陰性才能進場的措施，昨天二市也開始實施，好讓確診者能被阻擋在市場之外，雖然最新的市場指引將上路，但北農的快篩陰性入場措施還會再實施一兩天，之後就會回到農委會要求的指引來進行。

陳吉仲說，快篩試劑和北市府都有密切合作，絕對提供充足的快篩試劑，目前還有剩1萬多劑可供使用，數量上絕對充足。