退輔會、台中榮總9日與台灣微軟、奇唯科技，簽署合作案，將導入微軟Azure Stack混合雲解決方案，發展台灣最大智慧長照平台，此資料中心預定今年底，就有好消息，將成為台灣發展智慧長照物聯網的最佳典範。

上述平台，將提供退輔會所屬各榮總分院共20所護理之家、超過3000床住民使用的生理量測裝置，透過Azure物聯網（IoT），自動將已經去辨識化的生理量測資訊，傳送到Azure雲端平台，即時進行住民生理資訊的監測與異常回報，成為台灣發展智慧長照物聯網的最佳典範。

台中榮總在院長陳適安領導下，積極發展智慧醫療，至今已展現許多優異成果。在退輔會指導下，台中榮總承接退輔會所屬各榮總分院「附設長照機構管理資訊系統」更新建置案，打造下一代的智慧長照資訊系統。陳適安表示，在退輔會指導下，退輔會所屬各榮總分院「附設長照機構管理資訊系統」更新建置案，決定運用最新雲端科技，為榮民提供最完整的照護服務。

台灣微軟總經理孫基康強調，隨著數位轉型，帶來資安的風險，公司有最嚴格的標準，從「地端」到「雲端」，均符合在地及全球法規。未來平台建置，也可跟異質性系統做整合，像公文系統等，都可串接，達到端對端（End to End）的大數據平台。

孫基康說，這個合作剛開始，微軟也會全力投入，並配合奇唯科技的資源，讓此專案執行變得非常成功，變成另一個台灣的護國神山與亮點。

退輔會、台中榮總、台灣微軟及奇唯科技的上述合作案，將導入微軟Azure IoT平台，Microsoft Azure Healthcare APIs符合國際醫療資訊格式HL7 FHIR，並可延伸提供各種人工智慧（AI）分析服務，讓台中榮總建置的智慧醫療長照平台，能符合衛生福利部推動FHIR國際標準政策，並能與國際醫療接軌，也是台灣第一個實際大規模用於護理之家的創舉，為台灣智慧長照發展，寫下新的里程碑。

尤其，導入Microsoft Azure Healthcare APIs簡化流程、兼顧個人隱私與資料安全，符合長照機構需求。

台中榮總透露，未來將持續與台灣微軟及奇唯科技合作，導入Azure Stack HCI等系統，在Azure混合雲架構上建置相關系統，打造彈性與機密性兼具的雲端環境，提供更即時、更便利、更安全，全力為民眾提供更好的智慧醫療服務體驗，實現全方位智慧醫療的願景。