美國通膨壓力大增、地緣政治風險上升和美股走勢波動，刺激投資人不斷把資金投入大宗商品ETF，以多元化投資來對沖投資風險。

據晨星Direct資料，今年初迄4月底止共214億美元流入商品ETF，跟去年同期淨流出63億美元完全不同。目前市場上有122檔商品ETF，超過去年的112檔。

研究公司CFRA資料顯示，在所有流入商品ETF的資金裡，高達57.5％流向黃金與貴金屬ETF。因為目前美國通膨率創四十年來最大增幅，貴金屬ETF因具抗通膨功能而獲得投資人青睞。

其中最受歡迎的SPDR黃金ETF今年來吸金74億美元，讓其淨資產上升至約670億美元，一年報酬率約8％。

多元化商品ETF受歡迎程度第二高，今年來資金流入比率33.7％，僅次於貴金屬ETF。農產品ETF流入7.5％為第三高。工業金屬ETF占1.2％。

標普道瓊指數公司商品與實質資產部副董事維德霍爾特（Jim Wiederhold）指歷史走勢顯示，跟股票和其他資產相較，商品最能對抗持續攀升的通膨壓力。另外，俄烏戰爭等地緣政治風險也增加商品的避險功能。

追蹤24項商品ETF的標普高盛商品指數今年初迄4月底止總報酬率達39.9％，同期標普500指數和標普美國綜合債券指數各累跌近13％和近9％。

景順（Invesco）固定收益和另類ETF策略部主管布魯姆（Jason Bloom）認為在全球走向綠色能源、供需失衡和俄烏戰爭等因素下，即使各項商品行情已大漲，但目前仍處下一個商品超級循環的初期。

CFRA的ETF數據與分析部副總裁烏拉爾（Aniket Ullal）指商品行情漲勢至少持續至年底，因此商品投資前景仍強勁。即使俄烏戰爭結束，但包括烏克蘭農業與工業重建等許多後續問題有待解決，從而令商品價格持續上漲。