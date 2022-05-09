據共同社報導，日本首相岸田文雄在9日凌晨召開的有關烏克蘭局勢的七大工業國集團（G7）首腦在線會議上表示，將原則上禁止進口俄羅斯產石油。G7首腦就分階段或者立即禁止進口俄產石油達成一致，日本也統一了步調。資源依賴進口的日本此前對石油禁運表示為難，但轉變了方針。

岸田強調：「雖然是非常艱難的決定，但此刻G7團結比什麼都重要。」俄羅斯在9日的衛國戰爭勝利日前，加大了攻勢。在此形勢下，G7承諾繼續對烏克蘭提供軍事援助。

G7首腦在聲明中寫入將致力於禁止進口俄產石油，以擺脫對俄能源依賴。聲明解釋稱將確保全球各國找到其他供應方的時間，有序實施。

日本約4％的原油進口依賴俄羅斯，將探索分階段降低依賴度之路。岸田9日上午在首相官邸接受媒體採訪，強調「將採取對國民生活和業務活動負面影響最小化的方式」。關於何時停止進口，他僅表示「今後將基於實際情況進行探討」。

關於日本政府與商社等參與生產原油和液化天然氣（LNG）的「薩哈林1號」和「薩哈林2號」項目，岸田稱「維持權益的方針不變」，表示當前仍然繼續。

烏克蘭總統澤倫斯基也出席會議，指出「最終目標是俄軍完全撤離烏克蘭全境」。G7首腦在聲明中稱「再次譴責俄羅斯非法的軍事進攻和對平民的無差別攻擊」，強調將追究俄總統普丁的責任。