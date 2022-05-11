近期臺灣證券交易所公告2021年度第八屆公司治理評鑑結果，本次共有913家上市公司接受評鑑，王道銀行連續兩年榮獲「上市公司排名前5％」的優異成績，表彰王道銀行致力精進公司治理的卓越表現。

王道銀行多年來深耕企業社會責任，在公司治理、員工照顧、客戶關係、環境保護、社會參與等面向均戮力深耕，期望與利害關係人共創多贏，連續多年來榮獲國內外多項永續大獎，自2021年起，更進一步打造與本業結合的綠色金融舉措，將所有投融資決策納入永續評量因子，期能發揮金融力量，促進產業進步。

公司治理評鑑係由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦，評鑑對象包含臺灣全體上市櫃公司，評鑑項目分為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大類別，並且依照評鑑成績排名區分為「前5％」、「6％-20％」、「21％-35％」、「36％-50％」等共七項級距，評鑑每年辦理一次，為投資人檢視企業的公司治理水平之重要依據。王道銀行近兩年的公司治理結果，彰顯王道銀行在永續領域的耕耘有成。

除了公司治理的優異表現，王道銀行在多項永續評鑑上，亦獲得良好佳績。於國際永續評鑑Sustainalytics 上，王道銀行之環境、社會、治理(ESG)之風險評分獲得17.64分的佳績，於台灣金融業者之中排名第五，顯見王道銀行在永續各面向的耕耘有成。Sustainalytics成立於1992年，是歐洲最大的ESG評鑑機構，定期衡量公司治理制度、環境政策以及社會績效的綜合風險與表現，分數越低代表公司的ESG風險管控表現越佳，目前評比範圍涵蓋全球超過兩萬家企業，包括台灣市值前400大的公司。

此外，近年來王道銀行亦積極推動綠色金融舉措，期能發揮金融業者的力量，引導產業朝永續發展邁進。2021年，王道銀行簽署赤道原則，將環境和社會風險因子納入專案融資的審查流程之中，為全球第124家簽署赤道原則的金融機構，亦為台灣第一家非屬金控體系的銀行中率先簽署者；今年初，王道銀行更進一步將環境、社會及治理面向風險因子納入企業授信審核流程，並依照風險等級決定給予融資優惠或是需採取管控措施，以全面落實綠色金融。