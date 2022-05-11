巨大（9921）集團今（11）日公布第一季財報，集團合併營收222.6億元，年增8％，創單季歷史新高；在物料、人力及運輸成本上漲壓力，以及代工出貨占比提高的影響，毛利率不及去年同期，但仍維持在22.9％，營業利益微幅減少；惟受惠美元升值帶來的匯兌利益，稅前淨利26億元，年增4.2％，稅後淨利達18.2億元，年增7.1％，每股大賺4.86元，創單季歷史次高。

巨大集團表示，第一季代工業務出貨較以往順暢，帶動集團營收成長；而集團自有品牌在全球三大市場銷售表現，依原幣計算，捷安特美國公司因電動輔助自行車（E-bike）快速成長，營收年成長二位數；捷安特歐洲公司則受到E-bike供貨不及影響，加上去年銷售高基期，營收年減一成；捷安特中國內銷表現持平。第一季E-bike銷售額佔集團營收26％，依舊是集團重要成長動能。

此外，從市場端來看，全球中高階自行車及E-bike市場需求仍舊強勁，各國政府與民眾對健康與環保意識不斷提升，自行車仍深受消費者喜愛。巨大認為，在新年度創新產品推出後，勢必能幫助業績持續成長。

巨大集團強調，雖然烏俄戰爭、通膨、零件短缺、物流及全球疫情仍不穩定，增添經營的挑戰性，但巨大集團深厚的製造供應實力以及全球化布局，相信可以降低不利因素的衝擊。4月初，捷安特昆山工廠配合大陸政府防疫政策暫停生產，已於4月28日復工生產，將透過調假加班追趕產能，部分出貨也將遞延至5月，目前對全年營運尚無重大影響。

巨大集團2021年稅後淨利為59.3億元，EPS達15.8元歷史新高，巨大將於6月23日召開股東常會，提案每股配發股息10元。