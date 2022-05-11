德國聯邦統計局周三公佈的終值資料顯示，德國四月通膨年增率上升，創下1981年秋季以來的最高水準。

以全國標準測量，消費者價格指數(CPI)按年增長7.4%，與初步估計相符，也與華爾街日報調查經濟學家的預測相符。按照歐盟統一的標準測量，此一數字年增長7.8%，也符合預測。

德國統計局說，自俄羅斯襲擊烏克蘭以來，天然氣和礦物油價格再度上升，對通貨膨漲率居高不下產生了重大影響。

統計局稱，德國上一次出現類似的高通膨率是在1981年，當時由於兩伊戰爭，礦物油價格出現上漲。

聯邦統計局表示，推動通膨上升的其他因素包括：新冠病毒肺炎大流行造成的運輸瓶頸，以及隨著經濟復甦而出現的能源價格上漲。

按國家標準衡量，消費價格按月上漲0.8%；按歐盟統一標準衡量，月增0.7%，兩者都與預測相符，也證實了初值的估計。

能源產品價格明顯上漲，在3月躍升39.5%之後，4月年增35.3%。取暖用油的價格幾乎翻了一倍，汽車燃料和天然氣的價格分別上漲了38.5%和47.5%。

若剔除能源價格，4月的通膨率為4.3%。若剔除能源和食品價格，該數字將為3.8%。

統計局說，4月突出表現的是食品價格漲幅高於平均水準。「烏克蘭戰爭的影響正變得越來越明顯」。

4月食品價格按年上漲8.6%。消費者必須以高很多的價格購買食用油、肉類產品、奶製品和蔬菜。

4月商品價格年增12.2%。非耐用消費性產品價格上漲16.0%，耐用消費品價格上漲5.2%。服務價格則年增3.2%。