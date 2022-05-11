仁寶(2324)第一季合併營收新台幣2678.58億元，較上季減少27%，較去年同期減少1%。受惠產品組合及營運效率改善，毛利率較上季回升至3.6%，但在營業費用率提高影響下，以致第一季營業淨利率下滑至1.0%，合併營業淨利為新台幣28.1億元，較上季減少28%，較去年同期減少14%。第一季歸屬母公司業主之淨利為新台幣21.57億元，較上季減少32%，較去年同期減少18%，單季每股盈餘為0.5元。

仁寶4月合併營收為539.21億元，較上月減少47.5%，較去年同期減少39.7%，同創2020年2月以來新低，今年前四個月合併營收為3217.79億元，年減10.5%。仁寶4月NB出貨220萬台，較3月的460萬台，月減52%，仁寶認為4月的出貨量會是今年的低點，5月和6月出貨一定會優於4月。

整體第二季目前看來，仍要端視筆電零組件集散地昆山復工情況，華東以外的其他廠區零組件供應鏈完整程度不及華東、部分零組件仍依賴華東供應。