台灣證券交易所統計4月份上市公司整體營收，總計3兆1,150億元，年成長1.66％，前4月累計全體上市公司營收總計12兆9,150億元，年成長9.89％。

4月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣及半導體業，衰退主要產業為光電業、金融保險業及觀光事業。

證交所指出，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，整體營收1585億元，年增60.43％；油電燃器業營收701億元，年增36.91％，主要受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；半導體類股4月營收4106億元，年增32.79％，主要5G晶片及車用晶片等市場需求帶動。

衰退產業中，光電類股因面板價格下跌及市場需求下滑，營收年減24.06％居冠，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，營收年減23.61％，觀光事業受國內疫情升溫影響，營收年減17.24％。

累計前4月營收成長較大產業為航運業、油電燃氣業及半導體業；衰退較大產業為金融保險業、橡膠工業及面板業。