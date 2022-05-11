利機(3444)受惠三大主力產品強勁成長，營收呈現雙增加，且累計前4月營收已超越去年上半年，利機對於第二季樂觀看待，目前訂單能見度已經達第三季，全年營運可望續創新高。

利機4月單月合併營收1.17億元，月增加2%，年增加13%。累計1-4月營收為4.12億，年增加5%，今年累計至4月營收已超越去年上半年。

利機表示，4月營收創近12年來同期新高，三大主力產品同步強勁成長年增雙位數。封測相關受惠封裝廠產能利用率逐漸提升接近滿載，創單月營收歷史新高，年增12%、月增9%，其中均熱片年增18%，Capillary(封裝用銲針)年增22%。屬佣金模式交易的BT載板相關，則受惠高效能運算和網通應用持續增溫，4月營收年增13%、月增11%，對整體毛利率顯著提升。另外，因大陸封城轉單台灣效應，驅動IC相關的Chip Tray(晶粒承載盤)受惠短期急單，年增41%、月增7%。

展望第二季，利機樂觀看待將運延續第一季佳績，維持強勁成長態勢，目前雖然疫情、戰爭等因素影響充滿不確定性，利機近年積極佈局產品線於高效能運算、車用、網通和無邊框手機之未來商機，支撐未來成長動能，加上各產品線延續去年漲價效應，部份產品在手訂單已到第三季，確保利機第二季營收穩健入袋，全年續創新高可期。