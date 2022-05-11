森崴能源（6806）受惠於工程款依完工比率認列，森崴能源4月營收達4.30億元，較上月成長12.2％，與去年同期相比則增加6.6倍。累計今年1-4月營收達12.50億元，較去年同期的6.68億元，成長87％。

森崴能源指出，由於台南七股的77MW（百萬瓦）太陽光電案場依完工比率陸續認列，4月營收再次登上4.30億元，創今年新高，且呈逐月上升趨勢。累計今年前4月營收已達12.50億元，遠優於去年同期的6.68億元。

另外，森崴能源辦理111年現金增資發行5萬張股票，已在10日收足股款，共計將有44億元銀彈入帳，不僅厚實森崴能源的股本，資本額由原本14.65億元，擴增至19.65億元，更將加速森崴能源下一波重大投資案之推展。

森崴能源今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元。除了布局國內太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，也積極布局天然氣電廠投資開發及小水力開發，兼顧環境再生、能源再生的雙重目標，以期打造產業界的ESG生態池目標。

4月中旬鴻海科技集團甫與森崴能源子公司富威電力，簽訂綠電採購合作備忘錄（MOU），預計今年鴻海台灣廠區計畫採購236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量至2030年達到7,000萬度綠電，帶動國內綠電採購需求熱度，目前尚有多家企業正與富威電力洽談綠電採購合作機會。

為確保再生能源供電的電網穩定，森崴能源與富威電力建置完成全台最大單一儲能案場，首座 7MW 儲能系統近日完工，將參與台電「電力交易平台」，提供電力系統調頻備轉服務，並規劃建置 100MW 儲能系統，積極搶攻儲能市場布局。