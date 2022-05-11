群創（3481）公布2022年第一季財報，合併營收為699億元，營業淨利為22億元，稅後淨利為19億元，基本每股盈餘為0.18元。

2022年第一季整體出貨面積662萬平方公尺，較前一季減少12.8％，液晶面板售價為每平方公尺372元美元。中小尺寸營收為115億元，較前一季減少26.8％，中小尺寸面板出貨面積68.94萬平方公尺，較前一季減少21.6％。

2022年第一季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為37％，手機及商用產品為25％、桌上型螢幕為11％、電視為27％。以產品尺寸別區分，10吋以下為17％、10到20吋為43％、20到30吋為15％、30到40吋為5％、40吋以上為20％。

回顧2022年第一季由於受到傳統淡季的影響，加上俄烏戰爭、中國疫情封城及通貨膨脹等影響，衝擊產業供應鏈造成原物料上漲，導致面板需求減弱。公司持續動態調整產品組合及成本控管以達到獲利最佳化。

展望2022年第二季，雖然全球經濟不確定性持續增加，但預期在戰後產業供應鏈趨於穩定及下半年銷售季節來臨前的備貨潮，出貨動能將較今年第一季增加。另一方面，公司持續發展高值化、差異化產品，並建構多元化的面板應用場域及生態系來發揮「長尾效應」，並保持領先技術與產品優勢，維持公司長期競爭力。