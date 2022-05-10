華研國際音樂（8446）今年第一季合併營收2.21億元、年減7.2％，營業利益1.01億元、年減18.2％，淨利歸屬母公司業主0.43億元、年減63.5％，主要受業外評價損失影響獲利，每股盈餘0.82元。

華研說明，因持有Cloud Village Inc.股票於去年12月上市後股價下跌，今年第一季評價產生未實現損失0.97億元；另外，美元、人民幣等外幣存款因台幣貶值，則產生兌換利益0.4億元，總計整體營業外損失0.47億元，影響第一季獲利。

另外，華研董事會通過2021年配發現金股利4.5元，預計5月17日配發股東。

華研今年持續受疫情影響，第一季於疫情稍緩之際舉辦動力火車「都是因為愛」台北小巨蛋演唱會，且推出演唱會NFT產品，開創新的銷售領域，演藝經紀收入稍微回升。但4月後疫情漸趨嚴重，原定5月28日於高雄巨蛋舉辦的演唱會，延期至10月15日。

儘管娛樂產業外部環境艱困，華研內部活動及線上活動未停歇，已展開兩屆「ZZ世代練習生徵選計畫」持續挖掘與培養新人、連續十七年舉辦詞曲創作大賽與連續七年舉辦「華研所」活動，打造未來成長動能，期盼營運再創佳績。