仁寶第一季慘兮兮，雖然首季營收2678.58億元、毛利率3.6％，均與去年同期差不多，也維持在往年的旺季水準之上，但是高運費導致營業費用年增10％，連帶使營業利益年減14％，營益率則僅守住1％、年減0.2個百分點，不僅本業獲利能力不佳，業外也因為巴西幣兌美元匯率波動帶來匯損，而比去年同期大減45％，導致稅後獲利僅有21.57億元、年減18％，EPS為0.5元。

雖然4月營收在封控影響下腰斬，仁寶仍表示，第二季PC與非PC客戶訂單都是向上，第二季將以與首季營收持平或小幅成長為目標來努力。