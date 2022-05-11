伴隨成本反應、出貨回溫，三芳（1307）首季營收26.17億元，稅前盈餘1.41億元，淨利1.09億元，比去年第四季趨弱營運翻倍復甦，但較去年同期減少46％，EPS0.27元，已達去年全年獲利93％。4月營收9.83億元，年增40.93％；前4月營收36億元，年增9.553％。

三芳越南廠營收比5成，印尼廠19％、大陸廠16％、台灣13％。去年南越因疫情管控而停工，對於鞋業製造供應鏈造成一度程度衝擊，第三季單季營運出現虧損；隨著疫情舒緩，運動鞋品牌廠大舉回補庫存，供應鏈加速出貨，第四季轉盈，全年營收83.84億元，稅後淨利1.15億元，EPS0.29元。

三芳鞋材營收占比9成，為強化利基能量，近年投入紗線、薄膜、運動用品、醫療材、運輸材等其他應用領域，營收占比約10％。

因應環保趨勢，三芳整合TPE高分子聚合先進薄膜技術，與國際自行車座墊大廠祥力金屬合作，打造出無毒、低碳排薄膜AEGISKIN，較傳統材料具有低碳排特性，減少30％以上的產品週期碳排放，並已導入歐美知名自行車品牌座墊。

隨著歐美環保法規日趨嚴苛，三芳AEGISKIN低碳真空薄膜不含DMFa（二甲基甲醯胺）、Plasticizer（可塑劑）與Dioxin（戴奧辛），通過歐美環保法規REACH、RoHS、PAHs與California Proposition65等嚴格認證。