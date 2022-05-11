基士德-KY(6641)首季營收為3.91億元，年成長8.17%，稅後淨利為0.35億元，年成長28.71%，EPS為0.96元。展望第2季，基士德越南子公司即將加入營運，為業績再添新動能。

基士德指出，越南去年受疫情影響，經濟成長率不及3%，但除去年以外的各年度經濟成長率多在6%以上，據越南公布統計資料顯示，2022年第一季經濟成長率約5.03%，高於去年第一季的4.72%，其中工業暨營造業成長6.38%，服務業成長4.58%。

基士德-KY在越南投資將從設備銷售及技術服務出發，積極整合代理商在當地業務，資本額為美金100萬元。另為順應大陸產業發展趨勢及追求可持續發展，將在中國大陸籌設新公司，新公司初期經營以污泥乾化業務為主，未來將聚焦低碳節能產品技術，推動能源轉型與管理等相關業務，資本額為人民幣1,000萬元，新公司設立現正辦理中。

基士德KY目前營運聚焦於環保水處理市場，未來將持續在環境、社會、公司治理(ESG)領域內進行投資，以實現公司多角化經營的目的，貫徹以智能為手段壯大公司的發展的策略。