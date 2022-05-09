原物料價格不斷上漲造成輸入型通膨壓力，也將使企業今年營運周轉金需求大增。京城銀董事長戴誠志在9日股東會後受訪時對今年放款業務的展望指出，今年企金放款會顯著增加，由於通膨帶動原物料價格上漲的影響，因此企業今年在進口購料的營運週轉金需求，將會增加，短期內會成為帶動放款業務成長的主力。

此外，在政府打房政策之下，京城銀不僅持續降低土建融或房貸業務的水位，目前銀行法第72條之2 的不動產放款，更僅佔總存款量的23%不到，比起許多銀行已濱臨28%、29%臨界點的情況，可說相當顯著的對比。

而另一方面對於中長期的放款業務，戴誠志指出，京城銀將會以南科的發展為主軸，看好南台灣S廊道計畫的助益；戴誠志並以「十年磨一劍」來形容京城銀行對S廊道計畫的期許以及投入相關準備，並對此分析，京城銀在S廊道的分行據點最多，因此有相當把握在地經營、在地發展的契機，而S廊道計畫能為放款業務帶來多少加分效果，就要看招商和地方繁榮狀況而定。

除了放款業務，外界矚目京城銀今年在股債業務的布局，其中對於國內外債券部位的投資，戴誠志指出，京城銀在去年已先行賣債，國內、國外的債券都處份了不少，已騰出許多空間，因此今年應有足夠的空間可以加碼。

目前京城銀合計國內外的債券部位，等值應有約10億美元的部位，戴誠志指出，若以京城銀內部對於淨值和持債部位比重的換算，大約還有50%至60%的加碼空間，他也形容：「可說為近十年來能加碼債券的最大空間！」

由於預期美債殖利率飆升，因此京城銀儘管去年已騰出相當的空間供未來加碼，但戴誠志也指出，首季仍按兵不動：「持債水位和去年底差不多。」比起賺價差，戴誠志也表示，因應市場的波動和利率水準上揚，未來不論是台股或債券的投資，都會以賺取利息收入的固定收益為主。