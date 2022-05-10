半導體、電子利基發酵，上品（4770）、晶呈（4768）、永捷（4714）營運推進。上品伴隨半導體客戶擴產需求，第一季營收年增逾八成，毛利率41.7％，獲利3.59億元，季增25.08％，年成長86.9％，EPS4.58元，連三季維持4元以上。4月營收5.38億元，年增75.76％；前4月營收19.23億元，年增79.43％。

晶呈第一季EPS0.41元。4月營收0.51億元，年減2.83％；4月營收2.37億元，年增24.71％。為增加特殊氣體及銅磁晶片產能，竹南一廠廠房增建工程預計第二季開始進行生產作業；另計畫6月動工興建竹南二廠，擴充特殊氣體製造產線及產能，預計2023年第二季投產。

此外，永捷4月營收0.91億元，年增39.8％；前4月營收3.48億元，年增92.28％。永捷摺疊手機HC材料透過大陸某知名面板廠功能性測試獲得認可，並因應市場需求提升HC膜應用，開發具有獨特性的AG（Anti-glare，防眩光）及AR（Anti-reflection，抗反射）功能的HC材料，提升產品競爭力。

上品深耕氟素材料的加工製造領域，電子級化學品槽車接單滿載，目前在手訂單透明度高、訂單量可觀，超過既有營業額的1.5倍以上。

上品去年第二季已完成彰濱三廠擴建，因半導體產業蓬勃發展，擴建產能被填滿，去年下半年再啟動擴產；今年彰濱三廠產能會較去年成長20～25％，大陸嘉興廠擴建10月到位，產能再增20％。

晶呈特殊氣體主應用領域包括半導體黃光、蝕刻、薄膜、擴散／離子植入及設備清洗等製程。目前特殊氣體占營收近九成；近年開發晶圓重生服務及銅磁晶片關聯產品。