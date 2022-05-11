建通（2460）2022 年第一季稅後淨利567.7萬元，每股盈餘0.03元，公司表示受到農曆春節長假效應、中國新冠疫情管控政策，短期間遇到人員流動與出貨遞延問題，訂單及銷售狀況較去年同期下滑，目前持續加強與客戶溝通，並積極計畫拜訪線束整機廠，增產高毛利製品滿足高端毛利客戶需求，同時集團路竹廠特殊銅材銅廠也開始動土籌建中，積極布局異型導體銅材煉製及加工將帶領集團進入新藍海領域，長期展望仍樂觀可期。