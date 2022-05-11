建通首季EPS 0.03元 積極布局這些事 11:252022/05/11 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 建通（2460）2022 年第一季稅後淨利567.7萬元，每股盈餘0.03元，公司表示受到農曆春節長假效應、中國新冠疫情管控政策，短期間遇到人員流動與出貨遞延問題，訂單及銷售狀況較去年同期下滑，目前持續加強與客戶溝通，並積極計畫拜訪線束整機廠，增產高毛利製品滿足高端毛利客戶需求，同時集團路竹廠特殊銅材銅廠也開始動土籌建中，積極布局異型導體銅材煉製及加工將帶領集團進入新藍海領域，長期展望仍樂觀可期。 麗豐-KY首季獲利告捷 EPS達3.81元 《紡纖股》儒鴻訂單能見度到年底 首季EPS達6.53元 #建通 #積極布局 #銅材 #EPS #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訂單滿 東哥首季EPS 4.4元 04:102022/05/10 證券．權證 基士德-KY 首季EPS達0.96元 19:432022/05/10 財經 業外挹注 喬山Q1獲利報捷 04:102022/05/11 證券．權證 煤炭價格上漲 台泥首季獲利衰退6成 20:322022/05/10 財經 大聯大第一季EPS2.05元 創單季新高 10:342022/05/11 財經 《其他電子》可成首季EPS為2.81元 匯兌收益22億元 16:092022/05/10 財經 宏全首季EPS 1.93元 同期新高 04:102022/05/11 證券．權證 《觀光股》漢來美食Q1 EPS降至1.01元 4月營收探近8月低 15:092022/05/10 財經 權證市場焦點－榮剛 業績持續看好 04:102022/05/11 證券．權證 線纜廠業外吃虧 Q1獲利下滑 04:102022/05/11 證券．權證 《生醫股》亨泰光首季EPS3.48元 創同期新高 10:182022/05/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。