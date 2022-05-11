兩岸地區夜戴型角膜塑型鏡出貨量均明顯提升，硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光(6747)首季合併營收1億9982萬元，稅後淨利為新台幣8390萬元，EPS3.48元，均創下歷年同期新高表現。

亨泰光表示，公司第一季營收獲利表現創佳績，主要在於公司主力產品--夜戴型角膜塑型鏡(Orthokeratology；Ortho-K，OK鏡)銷售業績大幅成長，其中台灣地區隨OK鏡在國內近視防控市場滲透率穩定提升，第一季台灣OK鏡銷售年增率達24%，而中國大陸地區除新訂單外，去年因接單時程及產程安排關係，部分訂單遞延至第一季出貨，亦帶動中國大陸地區第一季OK鏡的銷售業績較去年同期大幅增加約4成，今年第一季OK鏡佔整體營收比重達約79％。

亨泰光表示，受惠OK鏡銷售量大幅成長帶動規模經濟效益，公司第一季毛利率較去年同期大幅增加約3個百分點，且隨著OK鏡自有品牌效益逐步顯現，營業費用率下降，推升第一季營業利益率較去年同期提高約5個百分點，進一步帶動公司第一季稅後淨利，較去年同期大幅成長60.2％。

亨泰光表示，因應台灣及中國大陸訂單快速成長，公司已著手進行擴產計畫，位於五股廠區的第二條全自動化產線規劃將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至少1成至45萬片，預估待明年新產線進入全產能量產階段後，年度總產能可望進一步提升到60萬片。

亨泰光對整體營運展望持樂觀審慎態度，主要在於台灣市場對OK鏡接受度高，公司與各醫院及診所通路銷售合作關係密切，台灣地區OK鏡出貨量將可望維持穩健成長，加上公司已成功打入中國大陸地區中階與高階OK鏡市場，近期將展開平價版OK鏡產品布局。以目前OK鏡在中國大陸市場的滲透率仍低來看，預估未來隨公司所提供的產品完整度提高，中國大陸OK鏡市場可望成為公司營運發展的新成長動能。