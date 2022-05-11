聯合再生能源(3576)第一季合併營收為新台幣46.8億元，合併毛利率為16.1%，較2021年同期大幅提升17.6%，主要原因係太陽能產品生產績效顯著改善且公司經濟規模持續擴大，單位生產成本降至歷史低點，同時台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜，同時毛利率較高的太陽能系統相關營收增加。

公司為精實體質，嚴格控管營業費用，營業費用相較2021年同期減少39.2%。首季歸屬於母公司業主之淨利為新台幣6億元，相較2021年同期歸屬於母公司業主之淨損新台幣5.3億元大幅改善212.7%，每股獲利為新台幣0.37元，創四年來新高。三合一後，歷經過去四年的整頓，聯合再生已打銷歷史包袱，公司經過生產績效改進、開發新事業及企業組織調整後，已能夠穩定獲利，並持續為股東創造價值。

聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線，擴產後台灣太陽能電池產能將達1.3GW，預計將在第三季量產。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化，總產能將達1.2GW。太陽能系統穩定成長，對公司獲利一向貢獻穩定，今年新併網案場規模約140MW，系統獲利將持續擴大，為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。