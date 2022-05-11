全球半導體零組件通路龍頭大聯大（3702）受惠筆電、PC、基地台、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，首季營收、獲利及每股盈餘均超越財測高標，同步寫下單季新高。

大聯大今年首季營收達2,098.65億元，年成長18.49％，高於原先公司自估的1,900億元財測高標外，稅後淨利34.44億元，年增42.37％，每股盈餘2.05元，雙雙飛越財測上緣。

展望第二季，若以新台幣29元兌1美元匯率假設，預估單季營收為1,900～2,000億元，毛利率與營益率分別介於3.7～3.9％、1.7～1.9％，稅後淨利則為23.03～27.25億元，每股盈餘1.13～1.38元。

大聯大4月營收為638.08億元，相較去年同期年減3.86％；今年前4個月累計營收達2,736.73億元，年成長12.4％。

大聯大致力於獲利與市占率提升同時，也積極投入ESG永續經營，近日大聯大榮獲MSCI ESG評級調升為BBB級，成為全球半導體零組件通路商最佳評等；此外，公司治理評鑑結果上升，也反映出國內外評等機構對於大聯大投入ESG永續經營的肯定。