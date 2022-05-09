彰化銀行公布，2022年4月分合併稅前盈餘12.06億元，累計今年前四月的合併稅前盈餘40.24億元，累計今年前四月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.38元，累計今年前四月的合併稅後盈餘32.99億元，累計今年前四月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.31元。