彰化銀 前四月每股盈餘0.31元 20:122022/05/09 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2022年4月分合併稅前盈餘12.06億元，累計今年前四月的合併稅前盈餘40.24億元，累計今年前四月的合併稅前每股盈餘（EPS）為0.38元，累計今年前四月的合併稅後盈餘32.99億元，累計今年前四月的合併稅後每股盈餘（EPS）為0.31元。 玉山金控今年前4月每股盈餘0.36元 動力第一季每股賺3.88元 攀峰 #累計今年前 #四月 #每股盈餘 #合併稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬海Q1寫單季新高 每股賺16.64元 17:332022/05/09 財經 智伸科首季EPS創同期次高 4月營收同期新高 17:332022/05/09 財經 全宇四月營收3.26億 迎接Q2旺季 16:232022/05/09 財經 股債市行情不佳 新光金前四月少賺近70億 19:222022/05/09 財經 《其他股》和潤4月營收第3高 前4月增25.45% 17:492022/05/09 財經 出貨衝 元山Q2旺上加旺 04:102022/05/09 產業．科技 廣華-KY 首季EPS達1.62元 19:532022/05/09 財經 聖暉前四月營收 年增逾三成 17:332022/05/09 財經 東森購物網前4個月EPS 5.96元 再創同期新高 14:462022/05/09 財經 《其他股》宅家防疫需求旺 東森購物網前4月EPS攀升 11:382022/05/09 財經 業外大補 豐謙Q1每股賺2.92元 04:102022/05/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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