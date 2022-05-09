一年天堂，一年地獄。2022年前四月股市回檔、債券殖利率大反彈，讓壽險金控承受不小壓力，所幸新台幣「神救援」，新光金控9日公告4月單月稅後獲利11.6億元，累計前4月稅後獲利45.78億元，比去年同期少賺近70億元，衰退幅度逾60％，主要就是股債市行情不如去年，可實現資本利得大量減少。

但因新台幣4月兌美元貶值3％，新光金子公司新光人壽帳上出現逾80億元的匯兌利益，4月增提48.8億元的外匯準備金外，亦可對獲利有貢獻，新壽4月亦趁機調整股債部位，4月單月稅後獲利11.6億元，累計前四月稅後賺23.61億元，仍是比去年同期衰退70％，獲利數字同比減少55億元。

另一個受影響較大的子公司即元富證券，前四月稅後虧損2.53億元，與去年前4月稅後賺15.79億元相比，一來一往今年少賺18.32億元，即是受到台股行情及交易量不如去年影響。

新光銀行利息淨收益前4月同比成長12.4％，淨手續費收入成長2.7％，前4月稅後獲利19.19億元，僅比去年同期衰退3.6％左右。