上周台股跌幅達到2.54％，外資持續賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超870.41億元，累計今年初至4月29日止，外資累計賣超為7,184.96億元。外資總持有股票市值為20兆9,342.24億元新台幣，占全體上市股票市值的40.68％，較4月22日的21兆5,657.90億元新台幣，減少6,315.66億元。

在個股買賣超部分，外資自上周買超主要在面板及航運族群，其中，友達(2409)買超55,109張排第一，彩晶(6116)買超12,609張排第五，中信金(2891)買超22,045張居第二大，長榮航(2618)買超17,456張排第三，而長榮(2603)、陽明(2609)買超張數分居上周台股第七及第九名。

賣超方面，金融股居多數，其中，新光金(2888)、開發金(2883)分別賣超184,589張及55,286張排第一及第三大，台積電(2330)賣超72,239張排第二。