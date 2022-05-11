在客戶積極回補庫存、歐美運動鞋終端市場需求升溫助力下，南寶（4766）第一季營收49.48億元，季增1.4％，年成長15.3％，創單季新高，加上轉投資大連化工股利貢獻，稅後盈餘7.46億元，年增148.7％，EPS 6.18元，創上市來新高。

南寶認為，終端需求強勁，庫存回補，加上價格調整效益逐漸反映推升營收，樂觀看待今年營收成長動能，蓄勢再創新高。

南寶第一季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增16.7％，營收佔比73％；建材與塗料業務第一季年增4.6％，佔營收比重22％。

南寶表示，雖然原物料價格仍持續維持在高檔，但持續與客戶溝通並調整產品價格，第一季毛利率22.2％，較去年第四季回升2.2個百分點，但相較去年同期仍減少4.2個百分點。加上營業費用方面控制得宜、轉投資收益進補，EPS 6.18元，年增148.2％。

展望後市，南寶指出，鞋材接著劑業務方面成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。

其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務也隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張；但區域市場表現各異，如東南亞逐漸復甦而中國大陸地區受疫情影響。

由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，將持續密切關注原物料成本波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格，以穩定獲利表現。