第三方支付龍頭綠界科技（6763）11日召開董事會，通過2022第一季財報，第一季每股稅後盈餘4.87元。綠界科技表示，下半年將開始承作三大FinTech金融科技產品，包括次世代OMO 線上整合線下刷卡機、BNPL（先買後付）圓夢彈性分期，以及全方位新型閘道等三項業務，預估新引擎增加後，營運將持續保持高度成長。

綠界科技第一季稅後淨利7,469萬元，年增9.9％，第一季營收3.56億元，較去年同期成長14.9％。綠界表示，今年第一季新客戶量持續成長，主要原因包括既有金流業務持續增加，以及數位轉型、物流、電子發票等主力服務在疫情時期都有順勢成長的表現。

國內2021年零售業網路銷售額創下新高，已正式突破4,300億台幣，年率攀升至24.5％，在這樣的消費行為轉換下，企業進行整合線上線下刻不容緩。綠界科技指出，下半年將全力提供次世代OMO刷卡機，提升客戶「電商平台」與「實體門市」的經營效率。

此外，下半年綠界也將推出BNPL（先買後付）圓夢彈性分期機制，也將導入線下刷卡機，不僅能為顧客降低消費門檻，同時幫助商家促進高價商品的銷售，為商家帶來的業績成長。另外，綠界也表示，全方位新型閘道也將同步在下半年推出，將能有效提升交易過程的安全、穩定與靈活性，讓店家除了信用卡相關機制外，也能隨時啟用非信用卡的收款服務，包括如超商代收或是銀行、郵局轉帳等，預期隨三項新產品推出後，綠界科技下半年營運也將增添新動能。