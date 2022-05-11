全宇-KY（4148）受惠生化複合肥料銷量激增，帶動營收成長下，第一季稅後淨利8,779萬元，交出年增207.40％佳績，EPS達1.07元。

全宇表示，居高不下的國際油棕價格，使得種植園對於該公司主力產品– 生化複合肥料的施用意願大幅提升，自去年下半年起在陸續調整產品組合，並根據原物料價格的波動進行存貨調整下，受惠在售價提高及保有成本利差的雙效助益下，第一季毛利率達32.44％。

另外，受到俄烏戰爭的影響，馬來西亞油棕局近期將上半年的國際油棕價格（CPO price）從每噸4,000馬幣上調到每噸5,000馬幣以上的高點。在全球食用油短缺的情況下，馬來西亞擬降低棕櫚油出口稅率，加上外來勞動力將重新進入，大馬境內油棕產業的生產水平可望向上提升。

與此同時，印尼對棕櫚油的出口禁令預計將進一步推升馬來西亞棕櫚油出口量、並加速擴張其在全球棕櫚油市場市佔率，多方因素同步推動加速馬來西亞棕櫚產業成長。

展望後市，全宇表示，受齋戒月影響，因此四月份營收略低於預期，但仍達新台幣三億以上的水準，客戶需求也依舊旺盛，印尼市場自三月起強勁的訂單需求也將延續到二季，整體而言第二季旺季效應仍舊樂觀可期。