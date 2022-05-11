TrendForce表示，第一季全球智慧型手機產量為3.1億支，季減12.8％，主要受各品牌持續調節各通路庫存，以及適逢週期性淡季影響，時序進入第二季，作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲，因而預估第二季全球手機產量將降低至3.09億支，不過相較於2021年同期因印度、東南亞疫情再起的慘況，則略成長0.7％。

TrendForce進一步表示，俄烏戰火持續、全球高通膨，勢必造成換機週期延長、單機購買預算下降，上半年修正主要因中國執行封控衝擊經濟導致，下半年修正則凸顯通膨危機，因此將全年產量預測將再下修至13.33億支，且不排除後續仍有下調空間。

以區域別來看，TrendForce認為，中國仍採取嚴謹的「動態清零」政策，隨著近期疫情升溫，經濟發展面臨壓力，智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫，中國智慧型手機市場仍位居全球第一，但受疫情影響，中國的佔比已由去年24.2％、下滑至今年21.1％，對應的出貨量預測則由去年約3.25億支、下滑至今年的2.83億支，年衰退約12.9％，其餘地區受疫情影響雖相對減弱，但面臨高通膨危機，即便是人口紅利大國的印度市場也難以支撐大幅成長。從今年國家出貨量占比排名預估來看，前三名依序為中國、印度及美國，分別為21.1％，13.1％及11.0％。