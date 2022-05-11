化纖產品固聚、酯粒需求大增，加上價格維持高檔，遠東新（1402）、新纖（1409）及力麗（1444）等主要廠商，預期第二季的出貨量還會增加。市場指出，在疫情、環保等因素的激勵下，今年固聚、酯粒傳統旺季可望持續到第三季底。

雖通膨加劇衝擊服飾消費市場購買力下滑，造成部分紡纖產品掉單；但，遠東新指出，使用在民生必需品上的固聚、瓶酯粒等產品，需求不受影響。

遠東新指出，從目前手中訂單量及產線排程看，瓶用酯粒、固聚的產業景氣還是很旺，價格也都維持在高檔。

因疫情衝擊，海運塞港、外送平台訂單成長，對外包裝材料需求增加，下游對固聚、酯粒的需求已增加，新纖指出，全球對酯粒整體需求，每年以3％～4％的幅度成長。

新纖指出，今年客戶對酯粒需求，訂單很旺，目前第二季的產線已滿載。第三季訂單也樂觀。

聚酯粒出貨大增，加上因海運遞延出貨，力麗今年4月合併營收14.48億元，創同期歷史新高。

目前產項有聚酯纖維加工絲、聚酯原絲、聚酯粒的力麗，產線中，聚酯粒的出口比例更高達60％，在市場需求持續放大下，手中訂單能見度比一般的紡纖產品高出許多。

疫情改變產業景氣循環！市場指出，以往，固聚、酯粒，尤其是瓶用酯粒的傳統旺季是從第二季開始，今年已提前到第一季就有客戶拉貨，而訂單能見度更看到第三季底。