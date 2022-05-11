全球經濟動能雖稍有放緩，尚無立即衰退風險，但通膨壓力未解，聯準會（Fed）升息與縮表並行，且其他國際政經不確定性，市場波動度短期難降，現階段投資布局採多重資產分散配置策略相對妥適，透過多元股債布局平衡投資組合波動，廣納各類資產輪動表現與多元息收機會，有助穩中求勝。

投信法人表示，Fed進一步趨緊，俄烏戰爭未見曙光，且大陸疫情升溫加緊防控，為供應鏈增添壓力，諸多利空罩頂，市場波動度攀升，VIX指數重回高位，MOVE指數與匯率波動度也進一步走升，致使近期風險性資產表現震盪劇烈，投資操作難度更上一層。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，從基本面來看，主要區域S&P Global製造業PMI大致維持穩定，新興市場受到大陸疫情影響稍有拖累，就花旗經濟驚奇指數來看，除日本外，其他主要地區近期經濟數據仍然多優於預期，部分機構雖有下修全球經濟增長預估值，然仍高於長期平均水準，顯示全球景氣面仍大致穩定，距離衰退仍有一段距離。

通膨方面，在基期效應下，預期美國4月通膨可望回落，但大陸疫情控管政策逐漸影響全球供應鏈，及俄烏戰爭對原物料價格影響，通膨回落的幅度仍需持續觀察。

徐煒庠分析，儘管基本面無衰退疑慮，歐美成熟區域企業獲利仍屬健康，不過在外部風險因子猶存，包括大陸疫情發展與供應鏈瓶頸、勞動短缺狀況何時緩解，加上市場對聯準會升息預期提高下，風險性資產仍將因反應相關風險而波動。

現階段投資布局建議採股債多重配置，股票相對看好基本面與獲利面仍穩定的美股，視企業財報與營運展望作調整，採價值與成長股並重方式，短線迎合市場風格輪動快速的情況，長線聚焦主題趨勢族群，如電動車、5G、AI、疫後重啟題材。收益資產可留意具息收特性的非投資等級債與特別股。