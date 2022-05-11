美國密西根州立大學經濟學家庫克（Lisa Cook）的聯準會（Fed）理事任命案，10日在參議院進行提名確認投票陷入激烈對峙，最後靠副總統賀錦麗投下關鍵票突破僵局，庫克任命案驚險過關，成為Fed有史以來首位非裔女性理事。

庫克周二以51票對50票的表決結果，成為繼副主席布蘭納德（Lael Brainard）之後，第二起獲參院確認的Fed人事任命案。美國總統拜登還提名鮑爾續任主席，戴維森學院學院經濟學家傑佛遜（Philip Jefferson）出任Fed理事，待參院本周投票確認。

傑佛遜可望成為Fed史上第4位非裔男性理事，也是繼2006年之後再度有非裔男性獲提名。拜登提名庫克與傑佛遜，兌現他促進央行領導階層多元化的承諾。

庫克的提名確認投票原本在上月進行，但因多位民主黨參議員確診Covid-19缺席，被共和黨議員趁機阻撓而推遲表決。