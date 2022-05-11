綠界科技(6763)今日董事會通過第一季財報，單季營收3.56億元，年成長14.9％，稅後淨利0.75億元，年增9.9％，每股稅後盈餘4.87元。綠界科技淨增新客戶量仍保持成長，主要因為疫情持續擴大傳統商店賣家數位化經營及轉作電商強勁需求所致；預計下半年則會在開始承作三大FinTech金融科技產品：次世代OMO(Online Merge Offline)線上整合線下刷卡機、BNPL(先買後付)圓夢彈性分期，以及全方位新型閘道等三項營收，預估新引擎增加後，將持續保持高度成長。

綠界科技今年基本面表現仍保持高度成長力道，除淨增客戶數流入維持高檔外，其主要原因包括既有金流業務持續堆疊增加，以及數位轉型、物流、電子發票等主力服務在疫情時期都有順勢成長的表現。

根據經濟部統計，國內2021年零售業網路銷售額創下新高，已正式突破4,300億台幣，年率攀升至24.5％，在消費行為轉換下，企業進行整合線上線下刻不容緩，綠界科技下半年將全力提供次世代OMO (Online Merge Offline)刷卡機，提升客戶「電商平台」與「實體門市」的經營效率，打造一站式整合線上線下訂單、金流，以及客戶行銷的All in One系統服務。

BNPL(先買後付)的圓夢彈性分期機制，也將導入線下刷卡機，不僅能為顧客降低消費門檻，同時幫助商家促進高價商品的銷售。另外市場矚目的全方位新型閘道，則能有效提升交易過程的安全、穩定與靈活性，完善的備援機制讓交易不中斷，店家還能自行調整銀行閘道排序，勾稽聯名卡搭配紅利活動，創造會員行銷的靈活度，此全方位新型閘道讓店家除了信用卡相關機制外，也能隨時啟用非信用卡的收款服務，例如超商代收或是銀行、郵局轉帳等，都是領先業界的創舉。