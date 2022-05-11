安馳(3528)第一季營收為15.05億元，與去年同期持平，稅後淨利為0.83億元，每股稅後盈餘1.26元，則創下歷年同期新高表現，並較去年同期成長5.21%及5%。

安馳表示，今年第一季獲利創歷年同期新高，主要原因是ADI與Xilinx原廠晶片持續缺貨，推升整合方案出貨價格，安馳半導體高階製程用的自動化測試設備與多媒體影音傳輸平台出貨量大增，加上美元匯率升值等，帶動第一季毛利率提升至15.4%，較去年同期增加2.67個百分點，推升整體獲利表現。

安馳表示，第一季ADI產品線在高階自動化測試機台及AIoT相關整合方案的銷售成長最為明顯，公司近期推出的ADI人工智慧物聯網(AIoT)、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量持續增加，新產品震動監控系統(Condition-based Monitoring；CbM)今年第二季開始進入試產階段，下半年可望放量出貨。

安馳表示，第一季Xilinx產品線在半導體自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨量明顯提升，公司去年下半年推出的5G開放式無線電接取網路(Open Radio Access Network，O-RAN)相關高階網路通訊設備，已取得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單，今年出貨量可望逐步成長；此外，Xilinx近期推出的新產品線Kria自適應系統模組SOM(System on module)，搶攻機器視覺、智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，下半年開始陸續進入量產階段。

另外，安馳4月營收達6.11億元，亦創歷年同期新高，且較上月及去年同期分別增加6.94%及8.42%，主要受惠ADI及Xilinx原廠晶片供不應求，帶動產品出貨價格調漲，公司高階自動化測試機台出貨量持續增加，以及美元升值所帶動。