華碩(2357)法說會後，外資出具報告大多給予降評，持較保守的「持有」和「減碼」的評等，目標價介於296~365之間。華碩今股價破底，創今年新低價，盤中一度來到337元。

法人對於華碩首季庫存偏高，而2Q的庫存仍維持高水位較為擔憂。美國PC通路存貨積壓在近幾周已經趨緩，但華碩的成品庫存卻呈現上升，這可能也會是所有PC品牌的共同問題。今年全球3大黑天鵝，美國鷹式升息、俄烏戰爭、大陸封城都使得終端需求疲軟，PC品牌廠的庫存增加，也使資產負債表的現金水位下滑。

華碩首季財報，在庫存方面年增82%達到1934億元，致現金水位降至288億元。公司估第二季庫存高水位仍將維持一段時間，第三季庫存調整才會回到健康水位。庫存項目一半為零組件材料，一半是成品，零組件材料包括CPU，記憶體和晶片等。

華碩首季庫存天數持續上升至149天(去年同期為105天)，原料及製成品存貨金額皆季增2成，年增51%、119%。管理階層表示，2Q將持續高庫存水位策略，因應供應鏈物流及缺料不確定性，進行策略性備料，且備貨多數為新一代產品，並維持華碩超越PC市場產業平均的成長動能的目標。但管理階層原先預期上半年將能順利去化原料及成品庫存，此次法說會延後預期至3Q銷售旺季消化。法人認為顯示目前供需不確定持續提高，使得整體市場需求能見度降低，庫存風險上升。