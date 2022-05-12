今年開春後，中國大陸本土疫情多地爆發，部分城市進行封城管制，鮮活-KY(1256)首季獲利大幅衰退7成以上，空方氣焰旺盛，今(12)日尾盤跌幅在8%以上。

鮮活首季合併營收新台幣8.89億元，年減10.54%、營業利益0.76億元，年減70.76%、稅後淨利0.52億元，年減73.66%、每股稅後盈餘1.31元，年減77.72%。

鮮活昆山廠4月配合中國大陸防疫政策停工，不過，20日起依政府規定逐步組織復工復產，預期隨著封控管制區解封放寬，公司指出，營收表現將可望逐步回溫。

鮮活表示，第一季毛利率26.58%，較去年同期下降，主係因產品市場競爭、原物料及能源價格上漲影響所致。鮮活表示，新茶飲是快速創新的產業，口感顆粒等產品市場已百花齊放，惟公司將憑藉研發優勢，針對不同手搖茶飲品牌提供差異化產品服務，並致力於研究市場流行趨勢，持續推出更具有時尚特色的高附加價值新產品，以提升產品競爭力，維持巿場競爭優勢。